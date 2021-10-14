Олимпийская чемпионка Волосожар назвала своего фаворита среди российских фигуристок

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, кого считает главным претендентом на олимпийское золото в женском одиночном катании. Отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», она похвалила Камилу Валиеву за передачу образа в «Болеро».

— Если говорить о спортивном фигурном катании — кто-нибудь особенно запомнился за прошедший месяц?

— Я еще присматриваюсь, но в женском одиночном катании мне очень нравится Камила Валиева. Действительно балерина на льду.

Конечно, я смотрю парное катание и переживаю за пару Тарасова / Морозов. Это естественно, потому что Максим является их тренером и они сейчас перешли в группу Этери Георгиевны.

— Весь последний год идут споры, понимает ли Валиева «Болеро». Вам понятны эти споры, есть сомнение, что слишком сложная для нее музыка?

— Слушайте, но если она может это передать на льду, понимает ли она его — дело второстепенное. Хотя если передает, то, наверное, как-то же понимает. (смеется)

— Вам нравится, как передает?

— Да, мне однозначно нравится. Для меня лично она фаворит сезона. Но всех наших девчонок я люблю, каждой есть чем брать, у каждой есть свои сильные стороны.

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