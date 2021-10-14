Волосожар объяснила, почему Тутберидзе является тренером номер один

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала об отношении Этери Тутберидзе к фигуристкам своей группы. Отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», она заметила, что тренер обращает внимание даже на прическу и маникюр подопечных.

— Мне кажется, Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще спортсменам — говорю не только про программы. Там не все сводится к кнуту и прянику, а она им как мама. И старается, чтобы все было идеально — вплоть до прически и маникюра. Наверное, поэтому она и тренер номер один.

Даже если говорить о приходе в парное катание — Этери Георгиевна привыкла работать в команде, у нее огромное число специалистов в технике, а она уже знает, как рулить главными процессами. Дай бог, чтобы у Тарасовой и Морозова получился успешный сезон, — сказала Волосожар.

Ранее стало известно, что Этери Тутберидзе зарегистрировала собственный товарный знак. Об этом сообщила официальная страница ее группы во «ВКонтакте».

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