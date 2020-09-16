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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «Когда отменили чемпионат мира, у всех была ужасная депрессия»

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Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что в новом сезоне престиж Кубка России значительно увеличится.

— Конечно, нам остается только радоваться этапам Кубка России, — сказала «СЭ» Наталья Бестемьянова. — Слава богу, что они будут. Это огромное счастье, как для самих спортсменов, так и для любителей фигурного катания. Когда отменили чемпионат мира, у всех была ужасная депрессия. И у тех, кто занят в нашем виде спорта и у фанатов фигурного катания, многие из которых живут от старта к старту. Дай бог, чтобы все этапы Кубка России прошли по плану. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Натальи Бестемьяновой читайте здесь

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