«Люди из подвала вашего чемпионата могут на равных конкурировать с миром». Канадская олимпийская чемпионка восхитилась российскими фигуристками

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, телекомментатор Меган Дюамель в интервью «СЭ» высказалась о конкуренции в российском женском одиночном катании.

— Для большинства российских фигуристов спорт — это работа. И они толкают друг друга к границам, которые, как мы думаем, недостижимы. Поэтому ваши одиночницы такие сильные. Мы увидели вернувшийся тройной аксель Косторной, в прошлом году она его не делала. Они двигают границы фигурного катания в каждом аспекте — сложных прыжках, связующих элементах, стабильном катании. Это удивительно. И у меня нет ни малейшего понятия, кто из русских девушек будет в олимпийской сборной. Это невозможно спрогнозировать! Очень надеюсь, Туктамышева там будет. И Трусова, она тоже одна из моих любимиц.

Часто есть кто-то один, на кого вы равняетесь. Сейчас у вас... не знаю, сотни таких! Те, кто финишируют в подвале таблицы чемпионата России, могут на равных конкурировать с остальным миром.

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