Щербакова о сезоне: «Выделю Акатьеву — очень за нее болела»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, чей прогресс в этом году выделит больше всего.

— Евгения Медведева возвращается на соревнования. Может у тебя есть информация, кто еще намерен вернуться?

— Мне обещали, что здесь будут вопросы про шоу.

— Какой главный итог сезона можешь выделить?

— Про других спортсменов. Но у меня получился насыщенный сезон, несмотря на соревнования в моем графике. Появилось много нового в моей жизни после многих лет тренировок и соревнований. Если выделить что-то одно, то я выросла, сильно поменялась.

— Если в России вручали ледовый Оскар, кому отдала?

— Хочу выделись Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела. Знаю ее с детства, вместе занимались в группе. Помню ее совсем-совсем крохотной.