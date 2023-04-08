Семененко анонсировал новый номер

Фигурист Евгений Семененко рассказал о своем новом номере под песню «Облака-бродяги» Дмитрия Колдуна.

«Раз тур проходит в России, то я подумал, что стоит взять отечественную композицию. Думал, кто же мне нравится из наших артистов, и вспомнил Дмитрия Колдуна. Мне нравится, чувствую музыку. И, как показали выступления во Владивостоке и Хабаровске, публика постановку встречает тепло. Кстати, мне понравилось на Дальнем Востоке нашей страны. Хорошо провели время. Сегодня на шоу в Питере у меня тоже будет новый номер. Думаю, вы удивитесь», — приводит слова Семененко Sport24.