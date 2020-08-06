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Олег Матыцин: «Готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов — дело ФФКР»

11:34
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов встретиться с Евгением Плющенко, но считает переходы фигуристов к другим тренерам делом Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Ранее из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная.

— Я готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве, — цитирует ТАСС Матыцина. — Это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации. У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9134077

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