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16 марта, 12:20

Домнина: «До 10 января 2023 года вообще не сталкивались с врачами»

Константин Белов
Корреспондент
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Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о периоде реабилитации мужа после ампутации ног и кистей рук.

 — Мы до 10 января (2023 года, — Прим. «СЭ») вообще не сталкивались с врачами. Не было никаких травм ни у Романа, ни у меня. Никогда ничего не ломали, ничего не болело, операций нам не делали. А сейчас мы в очень хороших отношениях с командой медсестер, можно сказать, стали родными людьми. Мы провели в больнице шесть месяцев.

— У Романа был волшебный реабилитолог, у которого тоже был протез.

— Для Ромы это было шоком. Когда мы пришли к такому вопросу, как выбор протезов, конечно, я заходила в интернет, чтобы узнать о них поподробнее. Ты вообще ничего не знаешь и не понимаешь в этом. По этому вопросу много подсказывал заведующий больницы в Коммунарке, Василий Купрейчик. Мы с ним тоже в прекрасных отношениях. Ему приходилось сообщать, что предстоит [Роману]. При этом во время разговора у него получалось мою голову сначала снести, а потом поставить на место. Он говорил доступным русским языком, без всяких медицинских и научных терминов. И вот этим он вселял уверенность, что все будет хорошо. Самая главная его фраза была о том, что будет тяжело, но самое главное, что с головой [у Романа] все в порядке, — сказал Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Оксана Домнина
Роман Костомаров
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