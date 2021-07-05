Олимпийская чемпионка, фигуристка Оксана Баюл в интервью «СЭ» прокомментировала переход Александры Трусовой к Этери Тутберидзе, а также оценила работу Евгения Плющенко с травмами бывшей подопечной.

— Удивило ли вас, что девушки, которые ушли от Тутберидзе, через год к ней вернулись?

— Саша Трусова сейчас просто будет натаскивать остальных. Когда она ушла от Плющенко, я ее не узнала. Она повзрослела, они много сделали подработки в отталкивании. Лутц стал без преротейшна, она прыгала раньше с полного конька, а надо зубцом. Судя по всему, она Евгению досталась с травмами, и они огромное количество времени провели в спортзале, чтобы закачать ее травмы. Как это делается? Наращиваются мышцы, которые держат больное место. Чтобы оно прекратило болеть. Она молодец, была сильна.

— Тогда обратный переход выглядит нелогично.

— Согласна, но это только мое мнение. Потому что если сравнить Щербакову и Трусову на чемпионате мира, это две разные физические подготовки. Анна намного физически слабее Саши, я про то, как она выглядела на льду. Перед Олимпиадой все зависит от тренерского штаба. Будут работать умно — сохранят лучшее. Будут работать тупо — все ее болячки вылезут снова.

Полностью интервью Оксаны Баюл читайте на сайте «СЭ