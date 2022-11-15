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Допинг

15 ноября, 18:19

В ISU заявили, что внимательно следят за апелляцией ВАДA по делу фигуристки Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе ISU сообщили, что внимательно следит за процессом рассмотрения апелляции ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в CAS.

«ISU принял к сведению обращение ВАДА в CAS и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу. Союз предпримет действия в надлежащее время», — приводит заявление пресс-службы ISU ТАСС.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://tass.ru/sport/16332711
Камила Валиева
ВАДА
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