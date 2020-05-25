«Ох уж эти неловкие моменты». Что пишут фанаты о видео заминки Загитовой во время выступления

Ролик с курьезом во время выступления российской фигуристки Алины Загитовой набрал популярность в соцсети TikTok. Видео, выложенной фан-аккаунтом TeamZagitova, содержит фрагмент из показательного выступления олимпийской чемпионки, на котором она выступила в образе Лары Крофт. В начале выступления у нее заела молния куртки, и Загитова не смогла сразу ее расстегнуть.

Видео собрало более 22 миллионов просмотров и вызвало ажиотаж у зрителей.

Userr0ffre9q1y: «Просто завораживающая улыбка! Все движения четкие! Девчонка молодец!»

user0b2ltrkln8: «Ну хоть и не по плану. Но красиво же. И не растерялась».

kurbankaniev: «Какая классная спортсменка и такая четкая девочка».

luchik_r_v_: «Ох уж эти неловкие моменты».

sashochecks: «Надо было как Халк разорвать типа: «А-а-а-а! Халк ломать!»

zhako_1216: «Ненавижу такие случаи».

gulya459: «Когда купил куртку на базаре».

345...543: «Без паники, даже глазом не моргнула».