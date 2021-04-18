Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, почему решил принять предложение Евгения Плющенко о работе. Специалист будет сотрудричать с Александрой Трусовой.

«Первым, кто пригласил меня, стал Евгений Плющенко. Можно сказать, сбылась моя мечта — посмотреть, как тренируются российские фигуристы, подышать воздухом российского фигурного катания. Трусова была совершенно ни при чем. Просто Евгений пригласил меня к себе домой, а дом у него рядом с катком», — цитирует Арутюняна «РИА Новости».