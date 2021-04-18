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Арутюнян — о предложении от Плющенко работать в России: «Мечта сбылась»

10:42
Рафаэль Арутюнян. Фото Ольга Бенар
Рафаэль Арутюнян. Фото Ольга Бенар
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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, почему решил принять предложение Евгения Плющенко о работе. Специалист будет сотрудричать с Александрой Трусовой.

«Первым, кто пригласил меня, стал Евгений Плющенко. Можно сказать, сбылась моя мечта — посмотреть, как тренируются российские фигуристы, подышать воздухом российского фигурного катания. Трусова была совершенно ни при чем. Просто Евгений пригласил меня к себе домой, а дом у него рядом с катком», — цитирует Арутюняна «РИА Новости».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210418/trusova-1728783473.html

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