«О 30 тысяч в конверте ежемесячно не забудь». Плющенко пошутил о диалоге Гнома Гномыча с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, тренер академии своего имени Евгений Плющенко в четверг днем в сториз своего Инстаграма разместил пародию на переписку своей супруги, продюсера Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Плющенко сделал скрины вымышленного диалога своего 7-летнего сына Александра с Этери Тутберидзе.

«Шутка дня!» — так подписал скрин Плющенко. И выложил переписку после слов «А тем временем...» (орфография и пунктуация сохранены).

— Привет, Сашенька, привет, Гном Гномыч, хочешь у меня тренироваться?

— Здравствуйте, Этери Георгиевна. А на каких условиях? — ответ от профиля Алекса Плющенко.

— 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ проектов! Да и от 30 тыс в конверте ежемесячно не забудь.

— Не мало, Этери Георгиевна, не мало... А почему же от 30 тысяч, школа же государственная?

— Это старая, но добрая традиция благодарности тренеру, малыш!

— А кто будет мой инстаграм вести, если я к Вам перейду?

— А кто сейчас ведёт, Сашенька?

— Сейчас — мама!

— Ааа, ну если перейдёшь, то конечно же я! А что ты сейчас прыгаешь, Сашенька?

— Все двойные, Этери Георгиевна!

— А... все двойные... Ну как Папа тебя всем тройным научит, так я тебя жду!

— Но почему, Этери Георгиевна?

— Да потому что, Сашенька, я беру детей только со всеми тройными! Так что как-то так, дорогой, как — то так!!!

«Ну с таким и условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь!» — также написал Евгений Плющенко под этой сториз.

Ранее группа Тутберидзе опубликовала кадры обмена сообщениями в директе Инстаграма между Рудковской и Загитовой: продюсер приглашала фигуристку в академию Плющенко, а та в ответе сообщила о намерении и дальше работать с Тутберидзе. После этого олимпийский чемпион оставил несколько сообщений в соцсетях о поведении группы Тутберидзе, а Рудковская прокомментировала появление скринов общения с Загитовой для «СЭ».