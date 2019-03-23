"Ну наконец-то!" Тарасова и Ягудин оценили прокат Коляды в произвольной программе на чемпионате мира

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировали выступление российского фигуриста Михаила Коляды в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Ну наконец-то!, – воскликнул Ягудин в эфире Первого канала. - Ну почему так нельзя всегда? Он столько отдаем. Он так хорошо владеет коньком, так хорошо корпусом. Он действительно талантливый спортсмен. Он как all inclusive: ему нужно просто использовать свой талант, то, что дала ему природа. Хорошо, что сейчас он справился. Ему нужно было разозлиться и грызть эти элементы. Говорим Мише большое спасибо за эту произвольную программу, которую он вымучал.

– Вы красивые, а я умная, – сказала Тарасова. – Я точно знала, что он откатается хорошо. Молодец! Не отдавайте квоту, мужики, нам так нужно, чтоб хотя бы двое поехало на следующий чемпионат мира. Вы что сделали-то? Но можно еще и лучше кататься, он мог везде добавить тройной тулуп. Четверной тулуп он нетехнично его прыгнул, не так, как он его прыгает. Он взял скорость, сделал с правильной скоростью. Он и катается, и вращается.

Если он или Лазукин поедут на чемпионат мира, то Миша поедет уже с другой головой. А то катался целый год как пришибленный. Баллы ему ставят хорошо. Лишь бы катался. Я точно знаю, что он может прыгать сальхов абсолютно гениально. Лишь бы не боялся его делать.

Коляда получил за свой прокат 178,21 балла (262,44 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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