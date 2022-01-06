Российский тренер казахстанских фигуристов рассказал о ситуации в стране

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию россиянин Сергей Воронов надеется, что находится в безопасности в Алма-Ате в период действия режима чрезвычайного положения в стране. Казахстан в начале года охватили протесты, бывшая столица стала их эпицентром.

«Я в Казахстане, в Алма-Ате. Слава богу, мы находимся в нормальном месте, надеюсь, в безопасности. Воочию это наблюдать не то, что страшнее — просто ужасно, когда страну охватывают такие события», — сказал Воронов в комментарии «РИА Новости Спорт».

Специалист отметил, что в данное время он и другие спортсмены национальной команды не выходят на улицу.

«Магазины закрыты. Мы на диете. Шучу. В плане еды нормально всё. Никакая доставка тоже не работает. По городу мы, конечно, не перемещаемся. Адреналина мне в спорте хватило, чтобы в такой обстановке гулять по городу. Это надо совсем идиотом быть», — добавил он.

Воронов также сказал, что фигуристы сборной Казахстана планируют переехать в Россию для тренировок на время действия режима чрезвычайного положения в стране. Однако пока это сложно реализовать из-за прерванного авиасообщения.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган уже сообщил, что организация готова оказать помощь в подготовке казахстанских фигуристов к Олимпиаде в Пекине.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения). Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.