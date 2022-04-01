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Сегодня, 21:20

Кацалапов прокомментировал отстранение российских фигуристов от чемпионата мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Никита Кацалапов ответил на вопрос об отстранении сборной России от чемпионата мира в Монпелье.

«Первые чувства? Даже не знаю, как помягче выразиться. Огорчение, скажем так. Смотрели ли мы чемпионат мира? Нет, вообще никого. Только в автобусе слышали про какие-то баллы», — сказал Кацалапов журналистам на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Чемпионат мира по фигурному катанию состоялся с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

Никита Кацалапов
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