Синицина и Кацалапов намекнули на продолжение карьеры

Российские фигуристы, серебряные призеры Олимпиады-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопросы журналистов о продолжении выступлений в большом спорте.

— Мы готовы ответить вам на все вопросы о будущем, но от нас тут ничего не зависит. Мы заявлены во множество шоу весной, надеемся, что все состоится. Что касается продолжения карьеры, то нам определенно нужен перерыв на отдых, но мы хотим кататься еще.

— Идет ли речь о том, что мы сделаем перерыв в следующем сезоне?

— Сейчас апрель, это по графику традиционно время отдыха, именно об этом мы говорим. Вообще у нас окрыленность такая сейчас, очень хочется кататься.

— Как обстоят дела со здоровьем? Как спина?

— Со здоровьем, со спиной ухудшений никаких не было, в целом все в порядке.

— Повлияет ли на решение о продолжении карьеры отстранение от международных стартов для российских спортсменов?

— Вполне, возможно, это очень серьезная тема. Если смотреть на нас со стороны, может казаться, что у нас уже множество титулов и нам не за что бороться, но нам самим хочется ещё. В любом случае для этого нужно иметь возможность соревноваться.