Ягудин высказался о фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы журналистов на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» с участием лучших российских фигуристов.

«Меня весь день не покидает один вопрос — что на этом празднике молодости, озорства делают три человека — Ягудин, Тотьмянина и Маринин. А вообще настроение прекрасное. Как находить мотивацию спортсменам? Когда моя супруга переехала из Перми в Санкт-Петербург и носила одну обувь с мамой, им было тяжело. У них ничего больше не было. Когда случился дефолт, ее мама пришла домой с маслом и булкой и сказала: «Доченька, я не знаю, что делать дальше». Теперь Таня (Тотьмянина — прим. «СЭ») — олимпийская чемпионка. Если человек чего-то хочет добиться, он добьется. По аналогии и наши девушки прекрасные всегда найдут себя в любом деле, в каком захотят», — сказал Ягудин.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» прошел 1 апреля во дворце спорта Мегаспорт в Москве.