Навка верит, что тревоги о состоянии Костомарова остались позади

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка надеется, что все опасения о здоровье ее бывшего партнера Романа Костомарова остались позади.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что спортсмен находится в тяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому. В результате ему провели несколько операций по ампутации из-за развившегося некроза.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит ТАСС слова Навки.

46-летний Костомаров был выписан из больницы 6 июля.