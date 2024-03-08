Авербух: «Костомаров — это пример духа и воли»

Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от просмотра документального фильма об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Рад, что получилось это кино! Оно очень полезное, интересное, познавательное. Оно не тяжелое, не загружает тебя. Ты видишь живых людей, их эмоции, сопереживаешь им. Одна из редких картин документального кино, которые хочется еще раз пересмотреть. Бесспорно, Костомаров — это пример духа и воли. Мне приятно, что в фильме сделан большой акцент на Оксану Домнину. Она символ любви во всей ее многогранности», — сказал Авербух «СЭ».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил с Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина выйдет 9 марта.