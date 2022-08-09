Навка назвала отвратительными намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на намерение литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за желание выступить в ледовом шоу в Сочи.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят с помощью своего искусства, творчества, таланта зрителям, а главное, детям всего мира огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение.

Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — приводит слова Навки ТАСС.

У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.