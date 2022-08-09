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Сегодня, 10:50

Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на намерение литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за желание выступить в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Они всю жизнь тренировались в России, тренировались у российских тренеров и хореографов, и все ими очень гордились. Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь. Львиную часть своей жизни эти фигуристы строили в России, выступая за эту маленькую страну», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Маргарита Дробязко и&nbsp;Повилас Ванагас. Призера чемпионата мира и Европы хотят лишить гражданства Литвы. Дробязко запрещают выступать в Сочи

Фигурное катание
Ирина Роднина
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