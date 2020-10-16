На турнире по фигурному катанию ни одна из пяти заявленных пар не смогла завершить выступления

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге соревнования пар завершились досрочно из-за снятия всех участников.

Изначально согласно сайту Федерации Санкт-Петербурга в турнире должны были участвовать пять пар, включая перешедшую из одиночного катания Викторию Васильеву и Никиту Володина и серебряных призеров первого этапа Кубка России Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова. Однако три пары снялись еще до начала, дуэт Мария Павлова/Илья Спиридонов снялся прямо перед стартом короткой программы. В итоге Станислава Вислобокова и Дмитрий Ялин откатали только ее, получив 56,63 балла, и не стали выступать в произвольной. Награды не вручались, официального победителя на турнире нет. (Дмитрий Кузнецов)