На официальной афише чемпионата мира среди юниоров нет ни Валиевой, ни Лью

На официальной афише чемпионата мира среди юниоров не запечатлен ни один из участников турнира, вместо этого на ней изображены силуэты абстрактных фигуристов.

— Это дизайнерское решение, — пояснили «СЭ» организаторы. — Всю информацию об участниках все равно можно найти в официальном журнале турнира.

В журнале один из разворотов посвящен главным звездам чемпионата — россияне Камиле Валиевой и американке Алисе Лью. Также один из материалов посвящен чемпионату мира среди юниоров-2015, который также проходил в Таллине, и который выиграла Евгения Медведева.

Соревновательную часть чемпионата откроет короткая программа парней, которая стартует 4 марта в 13.40 по московскому времени. Девушки выступят с короткой программой 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)