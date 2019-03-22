"Мы сделали это!" Тутберидзе - о победе Загитовой на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ. Этери Тутберидзе, являющаяся тренером Загитовой, эмоционально отреагировала на победу своей подопечной.

- Мы сделали это!!! - написала Тутберидзе в своем Инстаграме.

Отметим, что второе место также заняла подопечная Тутберидзе - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третьей стала россиянка Евгения Медведева, работавшая с Тутберидзе до мая 2018-го - в настоящее время ее тренером является канадский специалист Брайан Орсер.

- Я очень рада за наших девочек и нашу тренерскую команду. Это был самый сложный путь к этим медалям. Спасибо всем огромное, что продолжали верить в нас и поддерживали! - написала Тутберидзе.

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