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Сегодня, 17:55

Муравьева ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании

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Российская 15-летняя фигуристка Софья Муравьева ответила на вопрос о том, как она относится к повышению возрастного ценза.

«Никак не отношусь, на меня это никак не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю. Стараюсь об этом не думать, а работать на себя. Все так же: учимся, стараемся работать еще больше, еще продуктивнее», — приводит слова Муравьевой академия Евгения Плющенко в соцсетях.

В начале июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении с сезона-2024/25 минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне-2023/24 его поднимут до 16 лет.

Источник: https://t.me/angels_of_plushenko/458
Фигурное катание
Софья Муравьева
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