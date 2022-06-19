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Сегодня, 16:55

Синицина — об Олимпиаде: «Эмоции все еще очень яркие. До сих пор не посмотрела наши выступления полностью»

Синицина вспомнила о прокатах на Олимпиаде в Пекине
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, вспомнила о прокатах на Олимпиаде в Пекине.

«Прошло четыре месяца с Олимпийских игр, а эмоции все еще очень яркие. До сих пор не посмотрела все наши выступления полностью. Тогда, на льду мы выкладывались по полной! И так не хочется увидеть моменты, где можно было бы сделать лучше», — написала Синицина в соцсетях.

На Олимпиаде пара завоевала серебряные медали в турнире танцоров и выиграла золото в командном турнире.

Источник: https://vk.com/wall-210979962_8705
Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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