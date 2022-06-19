Гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть фигурное катание на Олимпиаде-2022

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что внимательно наблюдали за выступлением российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Мы смотрели зимние Олимпийские игры, которые проходили в Пекине, — цитирует Дину Аверину ТАСС. — Мы переживали не только за фигурное катание, но и за лыжника Александра Большунова. Эстафеты смотрели, потом наблюдали за хоккеем, почти все удалось увидеть. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио».

«Рады, что Аня Щербакова выиграла Олимпиаду, но и за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за Камилу Валиеву еще обиднее, потому что она вообще четвертая осталась», — отметила Арина Аверина.

На летних Олимпийских играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина тогда осталась четвертой.

Сборная России завоевала 32 награды на зимней Олимпиаде в Пекине и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

Большунов в Пекине стал обладателем пяти медалей: трех золотых, серебра в гонке на 15 км классическим стилем и бронзы в командном спринте.