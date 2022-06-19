Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:50

Гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть фигурное катание на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что внимательно наблюдали за выступлением российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Мы смотрели зимние Олимпийские игры, которые проходили в Пекине, — цитирует Дину Аверину ТАСС. — Мы переживали не только за фигурное катание, но и за лыжника Александра Большунова. Эстафеты смотрели, потом наблюдали за хоккеем, почти все удалось увидеть. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио».

«Рады, что Аня Щербакова выиграла Олимпиаду, но и за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за Камилу Валиеву еще обиднее, потому что она вообще четвертая осталась», — отметила Арина Аверина.

На летних Олимпийских играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина тогда осталась четвертой.

Сборная России завоевала 32 награды на зимней Олимпиаде в Пекине и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

Большунов в Пекине стал обладателем пяти медалей: трех золотых, серебра в гонке на 15 км классическим стилем и бронзы в командном спринте.

Источник: https://tass.ru/sport/14968609
Фигурное катание
Александр Большунов
Александра Трусова
Анна Щербакова
Арина Аверина
Дина Аверина
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муравьева ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости