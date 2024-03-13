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13 марта, 20:34

Мозер считает, что для многих российских фигуристов основной мотивацией являются деньги

Алина Савинова
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Нина Мозер, тренер олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, предположила, почему российское фигурное катание в условиях санкций удерживает высокий уровень.

«У нас очень сильные фигуристы, за счет большого количества стартов удается это делать. У нас очень много делается для фигурного катания. Не знаю, как еще больше мотивировать спортсменов, Федерация фигурного катания на коньках России максимально финансово помогает, чтобы оставался у них интерес. Половина наших фигуристов думает о деньгах, заработках и возможностях своих», — приводит ТАСС слова Мозер.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. В октябре 2023 года организация оставила в силе санкции в отношении россиян.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Нина Мозер
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