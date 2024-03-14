Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

14 марта, 15:45

Фигуристка Щербакова из-за травмы не выступит в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Telegram-канал ледового шоу команды Этери Тутберидзе сообщил, что фигуристка Анна Щербакова не примет участия в ближайших представлениях.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — говорится в сообщении канала.

Ледовые шоу пройдут 9 апреля в Санкт-Петербурге и 12 апреля в Москве.

В мероприятии будут участвовать Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева. Также в шоу приглашена серебряный призер олимпийских игр Александра Трусова.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
4
1
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозер считает, что для многих российских фигуристов основной мотивацией являются деньги

Щербаковой предстоит операция на голеностопе
Новости
RSS RSS
Все новости