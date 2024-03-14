Фигуристка Щербакова из-за травмы не выступит в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе

Telegram-канал ледового шоу команды Этери Тутберидзе сообщил, что фигуристка Анна Щербакова не примет участия в ближайших представлениях.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — говорится в сообщении канала.

Ледовые шоу пройдут 9 апреля в Санкт-Петербурге и 12 апреля в Москве.

В мероприятии будут участвовать Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева. Также в шоу приглашена серебряный призер олимпийских игр Александра Трусова.