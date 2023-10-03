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Сегодня, 16:40

Мозер высказалась о скандале с участием Гуменника и Rammstein

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Петр Гуменник
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» прокомментировала скандал вокруг отмены публичного показа программы Петра Гуменника под композицию Rammstein Sonne.

Петр Гуменник. Скандал с Rammstein и фигуристом близок к развязке. Гуменник нашел нестандартный выход

— Вы не считаете запрет или отказ от Rammstein уже у двух фигуристов угрозой творчеству?

— Не втягивайте меня в эту тему. Во-первых, я не настолько внутри нее. Во-вторых, когда я была начинающим тренером, еще в СССР, у меня каталась одна молодая пара под музыку из мультфильма. И в программе был кусочек c музыкой... «Боже, царя храни».

— Да не может быть!

— Да, я рискнула в Советском Союзе такое поставить (смеется). Когда-то я еще экспериментировала.

— Вам потом выговор сделали?

— А большинство ничего и не поняло. Ну и там не на две минуты была композиция. Так что да, есть и свобода творчества, и исторический контекст. Я не хочу влезать в историю с непредсказуемыми последствиями.

Нина Мозер. «Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристах

Нина Мозер
Петр Гуменник
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