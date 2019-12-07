Россиянин Алексей Мозалев стал вторым в финале юниорского «Гран-при». Он набрал в сумме 241,48.

Победу одержал японец Сун Сато, набрав 255,11 балла. Тройку замкнул ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов (230,19).

Еще один россиянин Петр Гуменник стал пятым (212,62).

Фигурное катание

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Мужчины

Произвольная программа

1. Сун Сато (Япония) — 177,86

2. Алексей Мозалев (Россия) — 159,03

3. Юма Кагияма (Япония) — 155,90

4. Даниил Самсонов (Россия) — 152,44

5. Петр Гуменник (Россия) — 140,46

6. Даниэль Грассль (Италия) — 123,71

Итог

1. Сун Сато (Япония) — 255,11

2. Алексей Мозалев (Россия) — 241,48

3. Даниил Самсонов (Россия) — 230,19

4. Юма Кагияма (Япония) — 227,09

5. Петр Гуменник (Россия) — 212,62

6. Даниэль Грассль (Италия) — 195,66