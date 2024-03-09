Мозалев показал номер под стихи Есенина на турнире по шоу-программам

Появилось видео выступления Андрея Мозалева на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

20-летний фигурист визуализировал произведение Сергея Есенина «Черный человек». Текст читал Сергей Безруков, который является членом жюри на этом турнире. Выступление также сопровождалось музыкой из фильма «Реквием по мечте».

Мозалев — бронзовый призер чемпионата России (2022), чемпион мира среди юниоров (2020), а также серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.