Мозалев показал номер под стихи Есенина на турнире по шоу-программам
Появилось видео выступления Андрея Мозалева на турнире по шоу-программам «Русский вызов».
20-летний фигурист визуализировал произведение Сергея Есенина «Черный человек». Текст читал Сергей Безруков, который является членом жюри на этом турнире. Выступление также сопровождалось музыкой из фильма «Реквием по мечте».
Мозалев — бронзовый призер чемпионата России (2022), чемпион мира среди юниоров (2020), а также серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020).
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