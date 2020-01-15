«Мой подарок бурной молодости». Слуцкая не против пирсинга даже на языке, а вы?

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая опубликовала в своем Instagram фото, на котором показала свой проколотый язык, отметив, что положительно относится к пирсингу.

— Счастливая жена и мама троих детей, у меня уже сложилась успешная карьера, и я стараюсь по сей день развиваться в разных направлениях, — написала Слуцкая. — И да, у меня есть пирсинг! — Мне он нравится и жить совсем не мешает. Я рада, что этот мой подарок бурной молодости (а все ещё думают, фигуристки такие девочки-девочки) остался со мной. Он напоминает мне о тех временах, когда у меня еще ничего не было, кроме меня самой, моего упорства и моих целей. И это часть моей истории, которой я хочу поделиться с вами, моими друзьями.