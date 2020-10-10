Чемпион Европы Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о подготовке ко второму этапу Кубка России. Пара лидирует после ритм-танца с результатом 89,54.

Напомним, что танцевальный дуэт не принимал участия в контрольных прокатах сборной России и пропустил первый этап Кубка из-за проблем со спиной у партнера.

— Слава богу, что мы начали тренироваться, но ситуация, как я понимаю, ухудшается. Когда была возможность работать, мы работали. Не было льда — старались работать вне льда, но, естественно, это все равно не то. Площадок нет, тренажеров нет, но старались что-то делать. Затем вышли на лед, короткую программу оставили, вы сами все видите. Пока еще даже она не пришла в ту кондицию, в которой должна быть. Наверное, это нормально — это наш первый старт.

Так случилось, что у меня произошла травма спины. Достаточно неприятная, но не скажу, что это прямо суперсерьезная: я буду жить, тренироваться в полную силу дальше. Но, в любом случае, она нам очень помешала подготовиться к прокатам сбороной России — мы очень хотели, были достаточно готовы, чтобы показать обе программы хоть в каком виде.

Сейчас мы приехали сюда, чтобы откататься и наконец — наконец-то — начать наш сезон. Мне потребовалось 2,5 недели, чтобы начать нормально ходить, без болей. Как только отпустило спину. Делали уколы и всякие упражнения реабилитационные. Естественно, поддержки мы начали делать не сразу — буквально две недели с поддержками, поэтому достаточно трудно, — сказал Кацалапов в эфире Первого канала.