Мишина и Галлямов признались, расстроились ли из-за второго места в короткой программе

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов после проката произвольной программы на «Гран-при России» поделились своими эмоциями и объяснили, почему не расстроились из-за второго места в короткой.

Мишина: — Сегодня получилось все намного лучше, чем вчера. Сыграла роль какая-то злость. Надеемся, что вчера это была чистая случайность.

— Почему соединили в одной программе «Метель» и «Время вперед»?

Галлямов: — Мы уже объясняли, но давайте еще раз. Первая часть — лирическая. Делаем сложные элементы, показываем любовь, отношения. Вторая часть — самая разрывная, такой счастливый финал.

Мишина: — Во второй части мы мчимся вперед, ничего не замечая на своем пути. Каждый найдет в этой истории что-то свое. Победа ли это, свадьба ли или еще что-то.

Галлямов: — Как Тамара Николаевна говорила: как будто у вас ЗАГС закрывается, и вы мчитесь вперед, чтобы успеть.

— Расстроились ли вчера, что были вторыми?

Мишина: — После короткой место не имеет большого значения, впереди произвольная программа, где есть еще много элементов. Нужно кататься чисто. Расстроились не из-за того, что были вторыми.

Галлямов: — Результат короткой важен для того, чтобы отобраться в последнюю разминку.

По сумме выступлений пара набрала 226, 98 балла и заняла первое место на турнире.