Произвольная программа Михаила Коляды на «Гран-при России». Видео

Российский фигурист Михаил Коляда выступил с произвольной программой на «Гран-при» в Сочи.

В прокате он упал с четверного сальхова, ошибся на четверном тулупе, прыгнул тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

По сумме выступлений он набрал 264,64 балла и занял второе место.