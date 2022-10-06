Мишин назвал главную цель Туктамышевой на сезон

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, назвал главную цель своей подопечной на сезон.

— Как вы оцениваете сегодняшний прокат Елизаветы?

— У меня сегодня на этом призе Панина, на которым катался еще я когда-то, очень добрые такие чувства. Потому что меня во времена пандемии как-то спрашивали: «Что будет? Исчезнут четверные и теперь все будет плохо, сейчас санкции. Все будет плохо, не смогут прыгать». Смотрите, пандемия прошла, стали кататься еще лучше. Санкций я вообще не чувствую. Наше отечественно фигурное катание в лице приза Панина показывает прогресс и я думаю, что соревнования вызывают ещё больший интерес. Оцениваю катание Лизы Туктамышевой позитивно. Надо сказать, что в течение довольно длительного времени у нее болела стопа левой ноги. Потом на прокатах мы не делали каскад с тулупом. По характеру музыки, по тому, что она показывает, эта программа лучше чем прошлогодняя, а может вообще лучшая в карьере. Нас это радует.

— Какая главная цель на сезон у Лизы?

— Главная цель Лизы — оставаться самой собой.

— Вы ждете от Лизы четверного прыжка на программах?

— Я жду.

— Прыгнет?

— Жду.

— Противостояние Плющенко и Ягудина?

— Два достойных спортсмена. Мы должны отдать каждому из них должное.

Сегодня, 6 сентября, женщины представили свои короткие программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Туктамышева вышла на лед по 28-м номером.