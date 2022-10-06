Источник: Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Тарасова отказалась от госпитализации после прибытия скорой помощи. Последующее лечение тренера ведет ее личный врач.

Вертебро-базилярная недостаточность представляет собой нарушение функции мозга, вызванное уменьшением кровоснабжением.