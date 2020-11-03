Минспорт утвердил Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза тренерами Медведевой

спорта РФ утвердило Этери Тутберидзе, и тренерами двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Медведева тренировалась у Тутберидзе 11 лет. 2018 году она начала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентября фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.

В текущем сезоне спортсменка пока не принимала участия в соревнованиях. Медведева выступила на контрольных прокатах, однако пока не смогла принять участия в этапах Кубка России из-за травмы спины. В настоящее время фигуристка вернулась к тренировкам.