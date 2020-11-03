Минспорт утвердил Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза тренерами Медведевой
12:13
Министерство спорта РФ утвердило Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза тренерами двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Медведева тренировалась у Тутберидзе 11 лет. 2018 году она начала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером. В сентября фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.
В текущем сезоне спортсменка пока не принимала участия в соревнованиях. Медведева выступила на контрольных прокатах, однако пока не смогла принять участия в этапах Кубка России из-за травмы спины. В настоящее время фигуристка вернулась к тренировкам.
Дополнительная информация:
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/Фигурное%20катание%20на%20коньках%20(изменение%20и%20дополнение%203).pdf