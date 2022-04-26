Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с 16-летием

В соцсетях тренера Этери Тутберидзе появилась публикация, посвященная фигуристке Камиле Валиевой.

Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 16 лет.

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом!

Здоровья тебе, радости и силы!

На льду успехов и побед во всем!» — говорится в посте на странице команды Тутберидзе.

Валиева тренируется в группе Тутберидзе с лета 2018 года. Фигуристка является чемпионкой России и Европы в одиночном женском катании, а также олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.