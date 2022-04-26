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26 апреля, 08:57

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с 16-летием

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В соцсетях тренера Этери Тутберидзе появилась публикация, посвященная фигуристке Камиле Валиевой.

Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 16 лет.

«Будь в день рожденья счастлива, Камила!
Пусть жизнь твоя наполнится теплом!
Здоровья тебе, радости и силы!
На льду успехов и побед во всем!» — говорится в посте на странице команды Тутберидзе.

Валиева тренируется в группе Тутберидзе с лета 2018 года. Фигуристка является чемпионкой России и Европы в одиночном женском катании, а также олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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