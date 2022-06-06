ISU оставляет за собой право обжаловать результаты расследования РУСАДА по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право получить результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и оценить, должно ли оно быть обжаловано. Об этом на конгрессе ISU в понедельник рассказал юридический советник организации Михаэль Гайстлингер.

«Антидопинговая комиссия CAS отклонила апелляции ISU, а также Международного олимпийского комитета и ВАДА по делу о применении временного отстранения в отношении незащищенного лица — спортсмена младше 16 лет. Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить, может ли дело быть закрыто или должно быть обжаловано в интересах честного, равноправного, последовательного и справедливого стандарта борьбы с допингом во всей спортивной семье ISU», — цитирует Гайстлингера ТАСС.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.