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ISU оставляет за собой право обжаловать результаты расследования РУСАДА по делу Валиевой

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Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право получить результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и оценить, должно ли оно быть обжаловано. Об этом на конгрессе ISU в понедельник рассказал юридический советник организации Михаэль Гайстлингер.

«Антидопинговая комиссия CAS отклонила апелляции ISU, а также Международного олимпийского комитета и ВАДА по делу о применении временного отстранения в отношении незащищенного лица — спортсмена младше 16 лет. Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить, может ли дело быть закрыто или должно быть обжаловано в интересах честного, равноправного, последовательного и справедливого стандарта борьбы с допингом во всей спортивной семье ISU», — цитирует Гайстлингера ТАСС.

В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14832819
Камила Валиева
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