Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение по делу Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба организации.

Вчера, 21 февраля, ВАДА объявило, что считает неверными выводы дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу Валиевой и воспользуется правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ВАДА требует дисквалифицировать 16?летнюю фигуристку на 4 года и аннулировать все результаты с даты взятия пробы — 25 декабря 2021 года.

На Играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях.