Мексиканская фигуристка о семинаре Глейхенгауза и Дудакова: «Выгоняли всех, кто не выполнял требования»

Четырехкратная чемпионка Мексики по фигурному катанию Ана Канту Феликс в интервью американскому журналисту Дэйву Лизу рассказала о семинаре российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, который прошел в Мехико.

— Они увидели, что у мексиканских спортсменов не так все хорошо с дисциплиной и из-за этого сильно разозлились. Выгоняли со льда всех, кто не выполнял их требования: «Я сказал тебе три раза держать руки здесь, а ты держишь их в другом месте. Уходи со льда». Не имело значения, что фигурист старался выполнять указания. Для них это не считается старанием. Много спортсменов было выгнано со льда. Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать.

— А что они говорили детям? Слышал, что Глейхенгауз сказал одному мальчику: «Ты, наверное, куда более энергичен ночью во сне, чем сейчас».

— Да, он такое правда сказал. Я потом разговаривала с переводчицей и попросила ее не быть такой эмоциональной при переводе всех замечаний тренеров. Она мне ответила: «Ты хочешь, чтобы я переводила все буквально? Там на самом деле все гораздо хуже».