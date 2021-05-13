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Щербакова поделилась фотографиями на фоне моря

22:11
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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.

Спортсменка позирует на фоне моря в белой блузке.

 

В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и выиграла командный чемпионат мира в Осаке (Япония) в составе сборной России. Также спортсменка в третий раз в карьере стала чемпионкой России.

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