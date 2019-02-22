15:54 | Фигурное катание

Медведева выиграла финал Кубка России, Туктамышева - вторая

22 февраля. Великий Новогород. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
22 февраля. Великий Новогород. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Евгения Медведева стала победительницей финала Кубка России, которой проходит в Великом Новгороде. Она упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222.90 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221.19), которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева (208.75).

Станислава Константинова допустила ряд ошибок в произвольной программме и стала лишь четвертой (206.67).

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева - 148,98

2. Евгения Медведева - 146,01

3. Виктория Васильева - 138,62

4. Анна Тарусина - 137,07

5. Анастасия Губанова - 132,28

6. Станислава Константинова - 131,20

Итог

1. Евгения Медведева - 222,90

2. Елизавета Туктамышева - 221,19

3. Виктория Васильева - 208,75

4. Станислава Константинова - 206,67

5. Анастасия Губанова - 206,22

6. Анна Тарусина - 205,27

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