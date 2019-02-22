Медведева выиграла финал Кубка России, Туктамышева - вторая

Евгения Медведева стала победительницей финала Кубка России, которой проходит в Великом Новгороде. Она упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222.90 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221.19), которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева (208.75).
Станислава Константинова допустила ряд ошибок в произвольной программме и стала лишь четвертой (206.67).
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Женщины
Произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева - 148,98
2. Евгения Медведева - 146,01
3. Виктория Васильева - 138,62
4. Анна Тарусина - 137,07
5. Анастасия Губанова - 132,28
6. Станислава Константинова - 131,20
Итог
1. Евгения Медведева - 222,90
2. Елизавета Туктамышева - 221,19
3. Виктория Васильева - 208,75
4. Станислава Константинова - 206,67
5. Анастасия Губанова - 206,22
6. Анна Тарусина - 205,27
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