Медведева выиграла финал Кубка России, Туктамышева - вторая

Евгения Медведева стала победительницей финала Кубка России, которой проходит в Великом Новгороде. Она упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222.90 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221.19), которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева (208.75).

Станислава Константинова допустила ряд ошибок в произвольной программме и стала лишь четвертой (206.67).

Великий Новгород



Кубок России



Финал



Женщины



Произвольная программа



1. Елизавета Туктамышева - 148,98



2. Евгения Медведева - 146,01



3. Виктория Васильева - 138,62



4. Анна Тарусина - 137,07



5. Анастасия Губанова - 132,28



6. Станислава Константинова - 131,20

Итог



1. Евгения Медведева - 222,90



2. Елизавета Туктамышева - 221,19



3. Виктория Васильева - 208,75



4. Станислава Константинова - 206,67



5. Анастасия Губанова - 206,22



6. Анна Тарусина - 205,27

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