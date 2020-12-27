Медведева, Щербакова и другие звезды России представляют показательные номера: трансляция, видео

Лучшие фигуристы страны в воскресенье, 27 декабря, выступают с показательными номерами в заключительный день чемпионата России-2021.

На лед выйдут чемпионы, призеры и другие звезды турнира в Челябинске. Также к ним присоединится двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева.

Главными героями чемпионата России-2021 стали теперь трехкратная чемпионка страны у женщин Анна Щербакова, призеры Камила Валиева и Александра Трусова, трехкратный чемпион страны у мужчин Михаил Коляда, призеры Макар Игнатов и Марк Кондратюк.

Также — чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова/Владимир Морозов, призеры Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, чемпионы в танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин, призеры Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Показательные выступления на чемпионате России-2021 в прямом эфире можно смотреть онлайн на сайте Первого канала и YouTube. Начало трансляции — 12.00 (время московское).

Перед этим пройдет награждение призеров ЧР-2021. Начало церемонии — в 11.00 (мск). Их также покажет Первый канал.

Чемпионат России-2021 по фигурному катанию. Итоги

Мужчины. 1. Михаил Коляда — 296,15. 2. Макар Игнатов — 265,37. 3. Марк Кондратюк — 260,31. 4. Андрей Мозалев — 252,92. 5. Александр Самарин — 251,38. 6. Антон Шулепов — 249,89.

Женщины. 1. Анна Щербакова — 264,10. 2. Камила Валиева — 254,01. 3. Александра Трусова — 246,37. 4. Дарья Усачева — 230,56. 5. Майя Хромых — 211,91. 6. Елизавета Нугуманова — 204,63. 7. Елизавета Туктамышева — 204,25.

Пары. 1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23. 2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99. 3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03. 4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04. 5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03. 6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04.

Танцы. 1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16. 2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94. 3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 196,97. 4. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 194,29. 5. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 192,68. 6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86.

Олимпийская чемпионка и победительница всех крупных международных турниров Алина Загитова, взявшая паузу в карьере в декабре 2019 года, накануне представила свой новый показательный номер. 18-летняя фигуриста выступила с ним в заключительном, финальном выпуске шоу Первого канала «Ледниковый период». Ранее Загитова также показывала два номера на шоу и после завершения этапа «Гран-при» в Москве.

Материалы, обзоры и видео программ лучших фигуристов чемпионата России — в разделе фигурного катания.