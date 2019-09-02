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Медведева рассказала, какие прыжки она готовит на новый сезон

09:30
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Российская фигуристка Евгения Медведева — о прыжках в короткой и произвольной программах, которые она будет использовать в новом сезоне.

— В части прыжков у меня в короткой программе вместо тройного риттбергера сейчас стоит тройной лутц, а в произвольной лутц стоит дважды — вместо флипов, — цитируют Медведеву «РИА Новости». —  Выбить из фигуриста внутреннее ребро на лутце невероятно сложно, это я вам могу точно сказать. Поэтому мне приходится постоянно контролировать в этом прыжке каждое движение. Прогресс в этом отношении есть, и он значительный, но абсолютно правильное исполнение пока еще дается большими усилиями.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190902/1558144393.html

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