Медведева рассказала, какие прыжки она готовит на новый сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева — о прыжках в короткой и произвольной программах, которые она будет использовать в новом сезоне.

— В части прыжков у меня в короткой программе вместо тройного риттбергера сейчас стоит тройной лутц, а в произвольной лутц стоит дважды — вместо флипов, — цитируют Медведеву «РИА Новости». — Выбить из фигуриста внутреннее ребро на лутце невероятно сложно, это я вам могу точно сказать. Поэтому мне приходится постоянно контролировать в этом прыжке каждое движение. Прогресс в этом отношении есть, и он значительный, но абсолютно правильное исполнение пока еще дается большими усилиями.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.