Медведева провалилась в Канаде. А вы помните, как она идеально каталась еще три года назад?

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, стала шестой после короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Канаде, набрав 62,89 балла. Фигуристка недокрутила тройной тулуп в каскаде с тройным флипом, не справилась с тройным лутцем, а также допустила ошибку на двойном акселе.

Ее отставание от Александры Трусовой, расположившейся на третьей позиции составляет 11,51 балла, от идущей второй кореянки Юй Йонг — 15,33 балла, от лидирующей Рики Кихиры — 18,46 балла.

При этом в произвольной программе Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка, Кихира — два тройных акселя (сольно и в каскаде), Йонг — тройной аксель, а также два каскада «3-3», оба с тройным лутцем. Медведева же по сравнению с контрольными прокатами и предсезонным турниром в Оаквилле планирует исполнить упрощенную произвольную программу — с одним тройным лутцем.

Примечательно, что еще в конце марта 2017 года на чемпионате мира фигуристка побеждала с преимуществом в более чем 15 баллов по сравнению с ближайшей соперницей.

Давайте вспомним, как это было.

А в 2016 году она также стала первой на мировом первенстве с преимуществом в 8,47 балла и мировым рекордом в произвольной программе.