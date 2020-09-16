Медведева показала совместное фото с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram совместное фото с тренером Этери Тутберидзе и другими специалистами ее группы.

«Хорошо, когда всё хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — написала в Instagram Медведева.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Сочи. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018-го. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.