Медведева показала совместное фото с Тутберидзе
20:15
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram совместное фото с тренером Этери Тутберидзе и другими специалистами ее группы.
«Хорошо, когда всё хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — написала в Instagram Медведева.
Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Сочи. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).
Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018-го. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.
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