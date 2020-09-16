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Медведева показала совместное фото с Тутберидзе

20:15
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram совместное фото с тренером Этери Тутберидзе и другими специалистами ее группы.

«Хорошо, когда всё хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — написала в Instagram Медведева.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Сочи. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018-го. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера.

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